Linux soll Steuern senken helfen

Auf der Linuxworld in Frankfurt am Main haben Hewlett-Packard Deutschland (HP) und Novell Deutschland zusammen mit unabhängigen Softwareanbietern die Initiative „Linux Kommunale“ vorgestellt. Ziel der Initiative sind daher günstige und leicht zu bedienende Lösungen für kommunale Verwaltungsträger und Kommunalverwaltungen größerer Städte auf Linux-Basis, so Horst Nebgen, Geschäftsführer von Novell Deutschland.

Die unabhängigen Softwareanbieter sind für das Schreiben und Implementieren von spezieller Steuer-Software zuständig. Dazu zählen Systemhäuser wie proBusiness, Berlin, GNS IT Solutions und die Linux Information Systems AG. Weitere Partner der Initiative sind unter anderem die Wirtschaftsförderung Region Stuttgart und der Deutsche Städte- und Gemeindebund.

In IT-Umgebungen für kommunale Verwaltungen werden im Allgemeinen maßgeschneiderte Lösungen auf der Basis von Industriestandard-Computern und Betriebssystemen eingesetzt. Die Individualität der Software und die Lizenzpolitik der Anbieter stelle sich häufig als Bremse für erforderliche Erneuerungen und Updates dar.

