Freenet: 200.000 VoIP-Kunden

Voice over IP boomt bei Freenet: Das Unternehmen hat laut jetzt veröffentlichten Zahlen bereits Ende September den 200.000. Kunden für die Internet-Telefonie begrüßt. Das Unternehmen war bereits im Früjahr gestartet und hat im Juni seine Netze mit dem Konkurrenten Sipgate zusammen geschaltet. Dadurch waren kostenlose Gespräche zwischen Freenet- und Sipgate-Kunden möglich.

Spannend bleibt die Frage, wer sich als Marktführer in Deutschland durchsetzt: Web.de war erst Mitte August, also mehrere Monate nach Freenet und Sipgate, an den Start gegangen und hat bislang noch keine Zahlen veröffentlicht.

Demnächst will Freenet auch auch Servicenummern wie 0180 oder 0800 für seine Kunden erreichbar machen. Auch eine neue Tarifoffensive „mit sehr günstigen Auslandstarifen“ sei geplant.