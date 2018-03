Logitech: Neue Funkmaus für Notebooks

Logitech hat mit der „V500 Cordless Notebook Mouse“ eine weitere Funk-Maus für mobile Rechner vorgestellt. Statt mit einem Scrollrad hat Logitech die Hardware mit einem Scroll-Touchpad versehen. Das Produkt ist ab diesem Monat für 70 Euro zu haben.

Für verbesserten Arbeitskomfort soll die Maus am hinteren Ende höhenverstellbar sein. Die V500 funkt mit der 2,4-GHz-Wireless-Technologie von Logitech – Herkömmliche nutzen die Frequenz 27 MHz. Damit soll eine Störung durch andere kabellose Geräte ausgeschlossen und eine Reichweite von rund neun Metern gegeben sein.

Das Gehäuse kann laut dem Hersteller per Knopfdruck um sieben Stufen – oder etwa einen halben Zentimeter – am hinteren Ende geöffnet und bei einer bequemen Neigung in der Handinnenfläche arretiert werden. Mit dem Verschwinden des Scrollrads sei das letzte bewegliche Teile eliminiert, so Logitech. Zum Lieferumfang zählt ein Reiseetui.