Google: Sechs neue Suchfunktionen für deutsche Nutzer

Nutzer der Suchmaschine Google erhalten ab sofort Informationen zu den günstigsten Call-by-Call-Vorwahlen, aktuellen Börsenkursen, deutschen Stadtplänen sowie zum Auslieferungsstatus von UPS und Fedex Paketen. Darüber hinaus haben Google-Nutzer direkten Zugriff auf ein deutsch-englisches Wörterbuch sowie auf aktuelle Zugverbindungen der Deutschen Bahn.

Um beispielsweise die zurzeit günstigste Call-by-Call-Telefonvorwahl herauszufinden, gibt der Nutzer die Telefonnummer, die er anrufen möchte, in das Google-Suchfeld ein. Auf der Resultatseite wird über den regulären Suchergebnissen einen spezieller Link zur Tarifauskunft angezeigt.

Die anderen Suchtechniken funktionieren nach demselben Prinzip. Möchte ein Surfer wissen, was ein Wort bedeutet, das er gerade auf einer englischsprachigen Seite gelesen hat, so gibt er dieses Wort mit dem Zusatz: „englisch-deutsch“ (beziehungsweise abgekürzt: „en-de“) in das Google-Suchfeld ein. Ein Klick weiter wartet die Übersetzung. Mit dem Zusatz „de-en“ funktioniert dies auch in umgekehrter Richtung.

Wer wissen möchte, ob ein Päckchen bereits angekommen ist, gibt die so genannte Trackingnummer von UPS oder Fedex ein und Google verlinkt direkt zu der jeweiligen Statusseite der Paketversender.

Bei Eingabe eines Städtenamens oder einer Postleitzahl verweist Google auf den entsprechenden digitalen Stadtplan.

Informationen zu Aktienkursen erhält man bei der Eingabe der entsprechenden WKN-Nummer, ISIN-Nummer oder eines Aktiensymbols. Die Suchmaschine bietet daraufhin Links zum aktuellen Börsenkurs an.

Die Fahrplanauskunft rundet die neuen Suchfunktionen ab: Gibt der Nutzer zwei Städtenamen in das Suchfeld ein, erkennt Google, dass es sich hierbei um eine Fahrplananfrage handelt. Über den Suchergebnissen erscheint ein Link, der zu den nächsten Zugverbindungen führt. Optional kann zusätzlich auch die Abfahrtszeit eingegeben werden.

