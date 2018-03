Neuer Sales Manager bei Onaras Deutschland

Mit sofortiger Wirkung zeichnet Peter Bück neu als Sales Manager für Onaras Deutschland mit Sitz in München verantwortlich. Vor seinem Wechsel zum E-Mail Security-Spezialisten Onaras war der 40-jährige als Senior Distribution Sales Manager bei Symantec Deutschland GmbH tätig. Davor war Herr Bück als Channel Marketing bei AVM Computersysteme Vertriebs GmbH in Berlin sowie bei CHS/Merisel in Fürstenfeldbruck im Produktmanagement aktiv.

„Ich freue mich sehr auf diese neue und interessante Aufgabe bei Onaras Deutschland“, sagt Peter Bück. „Dabei werden die Neukundenansprache, die Betreuung der Channel Partner sowie die Rekrutierung neuer Vertriebspartner im Mittelpunkt meiner Tätigkeit stehen“.