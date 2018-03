IBM eröffnet Deep Computing on Demand-Center

IBM hat heute ein Deep Computing on Demand-Center eröffnet. Die neue Einrichtung in Montpellier, Frankreich, ist weltweit die zweite dieser Art und wird Anwendern über Internet Zugang zu hochleistungsfähigen Supercomputern bereit stellen.

Leistungsprofil des Deep Computing on Demand Center:

Das Center biete:

den Abruf von bei eigenem Betrieb extrem teurer Supercomputing-Leistung gerade bei Lastspitzen

die Bereitstellung von Supercomputing Kapazität bei Bedarf

die Bezahlen nur für die in Anspruch genommene Kapazität ohne finanziellen Aufwand im Voraus und ohne langfristig bindende Verpflichtung

niedrige Preise für rechenintensive Applikationen und Verarbeitung von großen Datenmengen

Supercomputing-Leistung auf Abruf lieferte bisher nur das IBM Deep Computing Capacity on Demand-Center in Poughkeepsie, New York. „Durch Deep Computing Capacity on Demand können Unternehmen IBM Supercomputing Leistung in Anspruch nehmen, ohne Kosten und ohne Verwaltungsaufwand für einen eigenen Supercomputer“, sagt David Turek, Vizepräsident IBM Deep Computing.