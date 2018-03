Intel und SBS eröffnen RFID Technology Center

Intel und Siemens Business Services haben ein gemeinsames RFID Technology Center errichtet. Das neue Datencenter wird im März dieses Jahres in Feldkirchen eröffnet und soll Kunden die Möglichkeit bieten, sich vor Ort mit der RFID (Radio Frequency Identification) Technologie vertraut zu machen.

Erlebbare RFID Technologie ist das Ziel des gemeinsamen Technology Centers. Insbesondere werden dort Einsatzfelder in der Logistik, in Supply Chain Prozessen (SC) und im Customer Relationship Management (CRM) demonstriert. So können Interessierte vielfältige RFID-Lesegeräte in Kombination mit leistungsstarken Intel Itanium 2 Servern begutachten und ausprobieren.

Experten von Intel und Siemens Business Services werden anhand umfassender Fallbeispiele aus unterschiedlichen Branchen zeigen, wie RFID Logistikprozesse beschleunigt und Kosten senkt. Eine Simulation von Siemens Business Services in dem Bereich Ersatzteillogistik weist ein Kostensenkungspotenzial zwischen 10 und 20 Prozent aus.