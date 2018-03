Neuer Service von CA

Die Unicenter Enterprise Job Management-Lösungen von Computer Associates (CA) bieten Kontrolle über große und komplexe Umgebungen auf verteilten Plattformen hinweg. Zusätzlich bietet das Unternehmen nun den Service „Live Expert for Job Management“ an, der Kunden-Beratung hinsichtlich Best Practices, Strategieplanung sowie bei der technischen Implementation von Job Management-Lösungen enthält.

Live Expert-Beratungen sollen sich über Telekonferenz und/oder das Web innerhalb eines Arbeitstages arrangieren lassen. Der Service helfe damit, schnellere Ergebnisse zu erzielen, Risiken zu umgehen und Kosten zu reduzieren.

Die UEJM-Lösungen umfassen bislang Unicenter Enterprise Job Manager, Unicenter AutoSys Job Management, Unicenter NSM Job Management Option, Unicenter CA-7 Job Management, Unicenter CA-Scheduler Job Management sowie Unicenter CA-Jobtrac Job Management. Sie unterstützen z/OS, UNIX, Linux und Windows und sind kompatibel zu gängigen Anwendungen von Oracle, Peoplesoft und SAP.