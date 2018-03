Microsoft schaltet Anti-Linux-Werbung

Steve Ballmer geht wieder in die Offensive: Microsoft hat in US-Wirtschaftsmagazinen eine Anzeigenkampagne geschaltet, die die Vorteile von Windows gegenüber der Open Source-Konkurrenz Linux verdeutlichen soll. Die Werbebanner in Online-Publikationen sind mit einer „Get the Facts“ betitelten Site verknüpft, die all die bisher bereits in Feld geführten Argumente der Redmonder sammelt. Allen voran heißt es da: Windows ist im Einsatz in Unternehmen billiger als Linux. Zur Stütze dieser Aussage werden „unabhängige“ Analysen sowie Fallstudien gelistet.

Diese angeführten Untersuchungen sind größtenteils bereits aus früheren Veröffentlichungen bekannt. So wird ein IDC-Report gelistet, der einen Kostenvorteil von elf bis 22 Prozent bei der unternehmensweiten Nutzung von Windows an Stelle von Linux ausweist. Eine ebenfalls bereits bekannte Studie von Giga Research nennt 28 Prozent niedrigere Entwicklungskosten für Großunternehmen beim Einsatz von Windows. Zudem präsentiert Microsoft günstige Veritest-Benchmarks, die die Perfomance von Windows gegenüber einer Red Hat-Distribution ausweisen. Die Fallstudien wurden unter anderem bei Sea Containers Group, bei Dial-a-Phone und Monster durchgeführt.

„Diese Untersuchungen sollen unseren Kunden weitere Anhaltspunkte bei ihrer Kaufentscheidung geben“, erklärte ein Microsoft-Sprecher gegenüber Silicon.com. „Bei jedem dieser Kunden liegt ein anderes Szenario vor – wir hoffen damit genügend Informationen anzubieten, eine richtige Entscheidung zu treffen.“