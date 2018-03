Net IQ bietet Appmanager Connector für MOM

Net IQ hat seinen neuen Appmanager Connector für Microsoft Operations Manager (MOM) angekündigt. Der Anbieter von Lösungen für System- und Sicherheitsmanagement sowie Webanalyse teilte weiter mit, dass das Security Management Pack für MOM das MOM Software Development Kit (SDK) 2.0 nutzt.

Der Appmanager Connector für MOM übersetzt Ereignisinformationen aus der NetIQ AppManager Suite und leitet sie an MOM weiter. Benutzer seien so in der Lage, die in MOM enthaltenen Funktionen zusammen mit den Möglichkeiten von Appmanager für die Überwachung unternehmenskritischer Server und Applikationen in Unternehmen mit mehreren Plattformen zu nutzen. Der Connector nutzt das MOM Connector Framework (MCF) und kann Alarmmeldungen in beide Richtungen übermitteln. Das MCF nutzt damit eine auf Web Services basierende Schnittstelle zu MOM.

Der Security Management Pack für MOM, bei dem das MOM SDK2 genutzt wird, ist eine integrierte Managementlösung, die MOM durch Grundfunktionen für Intrusion Detection, Security Event Monitoring und Reporting für Microsoft Windows sowie Internet Information Services erweitert.