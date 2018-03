Adobe mit 3D-Software fürs Web

Adobe hat eine neue Anwendung vorgestellt, die Webdesignern die Erstellung von 3D-Grafiken und Umgebungen fürs Web ermöglichen soll. Atmosphere, dessen Entwicklung schon seit einiger Zeit im Gange ist, soll für den Preis von 399 Dollar zu haben sein.

Außerdem hat das Unternehmen den zur Anzeige notwendigen Atmosphere Player veröffentlicht, der in seiner ersten Version allerdings nur unter Windows und Internet Explorer läuft. „Wir prüfen die Unterstützung der Mac-Plattform in zukünftigen Versionen“, so Adobe-Produktmanagerin Bahman Dara. „Für die erste Version scheint uns die Zielgruppe aber noch zu klein.“

Das Programm wurde entwickelt, um professionellen Grafikern die Erstellung von dreidimensionalen Grafiken und Umgebungen zu ermöglichen. So könne ein höherer Interaktionsgrad als mit klassischen 2D-Grafiken erreicht werden. „Der Hauptgrund, warum 3D im Web noch nicht populär wurde ist, dass die Erstellung bislang zu kompliziert war“, so Dara. „Es war unser Ziel, dies deutlich zu vereinfachen. Als kompetenter Illustrator-User sollten Sie mit Atmophere innerhalb von wenigen Stunden umgehen können.“

Atmosphere besteht aus verschiedenen Komponenten, darunter eine Engine, die die Bewegung und Interaktion von Objekten in einer 3D-Umgebung berechnet. Bislang benötigen solche Funktionen nach Angaben von Adobe eine komplizierte, separate Programmierung. „Wir wollten Webdesignern ein Tool an die Hand geben, das die Entwicklung gut aussehender, interaktiver 3D-Grafiken ermöglicht, die Entwicklungszeit aber deutlich kürzer als bei einem Spiel hält“, so Dara.