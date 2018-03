Neuer Flachbettscanner Scanmaker 5950 von Microtek

Der neue Scanmaker 5950 bietet sich – so der Hersteller Microtek – sowohl als leistungsstarker Dokumentenscanners als auch als moderner Flachbettscanner für unterschiedliche Einsatzbereiche an. So lassen sich mit dem Einzelblatteinzug bis zu 50 Seiten mit einer Geschwindigkeit von bis zu fünf Seiten pro Minute archivieren. Die maximale optische Auflösung liegt bei von 4800 x 2400 dpi und die Farbtiefe bei 48 Bit. Microtek setzt beim 5950 zudem auf die Sigma Six CCD-Sensortechnologie und USB 2. Mit Unterstützung der Microtek Dynamic Rendition-Technologie und einer Farbdichte von 2,8 D soll eine hohe Bildqualität erreicht werden.

Der Anwender legt das Papier in den Einzug und kann die gewünschte Funktion über eine der Kurzwahltasten mit einem Knopfdruck aktivieren: Scannen, Kopieren, Email, OCR oder Internet-Scan. Die ScanWizard-Software von Microtek soll für zusätzliche Erleichterungen bei der täglichen Arbeit sorgen. So lassen sich bis zu 50 Blatt in eine Datei scannen, was für Übersichtlichkeit sorgen soll. Das direkte Scannen in ein PDF-Dokument ist ebenfalls möglich. Die OCR-Software Abbyy FineReader Sprint liegt im Lieferumfang bei, wie auch der Ulead Photo Explorer und Ulead DVD Picture Show. Während der Gewährleistungszeit von zwei Jahren bietet Microtek einen Telefonsupport und Geräteaustausch innerhalb von 5 Tagen bei Hardwareproblemen).

Der Scanmaker 5950 ist ab sofort für 299 Euro erhältlich.