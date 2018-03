MHP-Browser auf der IBC 2003

Auf der diesjährigen International Broadcasting Convention (IBC) will Nionex seinen MHP-Browser namens Pontegra vorstellen. Angeblich handelt es sich um den weltweit ersten, der auf dem offenen Standard DVB-HTML basiert. DVB-HTML erlaube es, Internet-Tools und -Technologien zur Erstellung von MHP-Diensten zu verwenden.

Zu den Funktionen zählen:

Eingabeformulare für T-Commerce und Community-Funktionen

Nutzung des Rückkanals für den zusätzlichen Internet-Zugang

Automatischer Update-Mechanismus

Plug-Ins für Newsticker, Spiele und ähnliches

Anbindung an Standard Content-Management-Systeme

Die IBC 2003 findet vom 12. bis 16. September in Amsterdam statt. Bei seinem Partner S4M will Nionex auf Stand 121 in Halle 1 unter anderem den MHP-Dienst „RTL TV Interaktiv“ auf Basis von Pontegra demonstrieren, der seit Mitte August auch live über ASTRA im Regelbetrieb ausgestrahlt wird.