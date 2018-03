Telefon-Integratoren für Oracles Collaboration Suite

Oracle (Börse Frankfurt: ORC) ist Partnerschaften mit Voicemail-Integrations-Unternehmen zur Unterstützung der Voicemail- und Fax-Fähigkeiten der Collaboration Suite eingegangen. Die daraus hervorgegangene neue Voicemail-Komponente ist für Intel Xeon prozessorbasierte Server, Intel Dialogic Telefonanlagen und Intel Netmerge Kommunikations-Software ausgelegt.

Bei den Partnern handelt es sich um Anikti, Avnet, Lucent Worldwide Services und Paracon. Sie werden Implementierungsservices für Oracle Collaboration Suite anbieten. „Durch den Einsatz von standardbasierten Silizium-, Hardware- und Software-Einheiten von Intel ist Oracle in der Lage, die Funktionalität und Flexibilität der Oracle Collaboration Suite zu erweitern“, sagte Howard Bubb, Vice President und General Manager der Intel Network Processing Group. „Das führt bei den Kunden zu wesentlich geringeren TCO.“

Oracle hatte seine Collaboration Suite (CS) im Februar frei gegeben. Sie fungiert als Inbox für alle Nachrichtenkanäle im Unternehmen – E-Mail, Voicemail, Faxnachrichten und Kalendereinträge – und ist zudem von überall aus zugänglich: über Outlook, Webbrowser, Telefon und PDA. „Jeder denkbare Kanal in jedem Gerät kann genutzt werden, es gibt keine Einschränkungen“, so der Vorsitzende der Geschäftsführung von Oracle in Deutschland, Rolf Schwirz. Die Konsolidierung erfolgt auf Basis der Oracle 9i-Datenbank.