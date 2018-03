Schüler kündigte Hinrichtung seiner Lehrerin im Web an

Die Stralsunder Polizei ermittelt derzeit gegen einen 18-jährigen Gymnasiasten. Der Schüler hatte die Hinrichtung einer Lehrerin auf der Website des Amtes Franzburg-Richtenberg angekündigt. Die betreuende Computerfirma aus Stralsund bemerkte die Nachricht jedoch am 2. April in der Rubrik Veranstaltungstipps, entfernte das Posting und benachrichtigte die Schule, berichtet die „Ostsee-Zeitung“.

Den Angaben nach erstattete der Schulleiter Anzeige. Die Kripo ermittelte und wenig später stand fest, dass ein Schüler der 13. Klasse aus dem Mathe-Grundkurs die Nachricht geschickt hatte.

Nach mehreren Einzelvernehmungen meldete sich der 18-jährige Täter beim Schulleiter. „Er hat nicht überlegt, was er da angerichtet hat. Er kann auch keine Gründe nennen. Schulische Leistungen oder Probleme mit der Lehrerin schließe ich aus. Aber das Ganze ist nach Erfurt keine Bagatelle. Eins steht fest, er macht jetzt schlimme Tage und Nächte durch. Ich möchte nicht in seiner Haut stecken“, zitiert das Blatt den Rektor Steffen Melle. Die betroffene Lehrerin ist noch nicht wieder im Dienst. Der Schüler soll sich per Brief bei ihr entschuldigt.