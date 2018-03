Preisradar: 17 Zoll TFT-Bildschirme

Dank ständig sinkender Preise werden 17 Zoll Flachbildschirme immer attraktiver. Die Geräte bieten in etwas die gleiche Bildschirmfläche wie ein klassischer 19 Zoll Röhrenmonitor, haben aber bedeutend weniger Tiefe und passen so viel besser auf den Schreibtisch. Gleichzeitig sehen TFT-Bildschirme einfach schick aus, so dass sie in immer mehr Büros und Geschäften zu sehen sind.

Die Preisunterschiede, die wir in diesem Preisradar aufdecken, sind enorm: Bei den vorgestellten Modellen von Eizo, Iiyama und Samsung beträgt die Differenz zwischen dem günstigsten und dem teuersten Anbieter satte 35 Prozent bzw. 280 Euro beim Eizo Modell. Hier lohnt sich ein Preisvergleich also wirklich. Jeden Montag nimmt sich ZDNet eine Produktkategorie vor und vergleicht sie im Preisradar. Mit ZDNet Shopping haben Sie jederzeit die Möglichkeit, innerhalb weniger Minuten die Preise für ein Produkt in verschiedenen Shops zu vergleichen.

