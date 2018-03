Mobiloco testet Location Based Service „Buddy Alert“

User soll per SMS oder WAP informiert werden, wenn Freunde in der Nähe sind

Wissen, wenn ein Freund in der Nähe ist. Diesen mobilen Dienst testet der Anbieter Mobiloco mit seinem Dienst „Buddy Alert“ derzeit. Für den standortbezogenen Dienst (Location Based Service) hat das Unternehmen mit ausgewählten Vodafone D2-Kunden einen Test gestartet. Für den Dienst haben die beiden Firmen einen Vertrag über die Bereitstellung der Lokalisierungsinformationen unterzeichnet. „Die Kunden von Vodafone müssen explizit der Bekanntgabe ihrer Standortinformation zustimmen“, betonte ein Vodafone-Sprecher im Gespräch mit ZDNet.

Die Abfrage des Dienstes erfolge per SMS oder WAP, wobei „höchste Anforderungen an den Schutz der Standortdaten der Mitglieder“ gewährleistet bleibe, verspricht Mobiloco. Wann der offizielle Starttermin bei Mobiloco ist und wie die Preise für Buddy Alert aussehen, ist noch nicht bekannt. Der Hamburger Dienstleister ist auf Community-orientierte Services, die besonders die Handy-Generation ansprechen, spezialisiert. Buddy Alert werde in Kürze auch bei weiteren Netzbetreibern verfügbar sein, verspricht der Geschäftsführer Benjamin Tange.