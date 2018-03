Via kündigt das C3M266-Mainboard an

Via Technologies bringt dieser Tage das C3M266 auf den Markt. Das Motherboard ist für Billigrechner unter 400 Dollar konzipiert. Es ist auf den hauseigenen C3-Prozessor ausgelegt und baut auf die Apollo CLE266-Northbridge. Die CLE266 ist ein Core Logic-Chipsatz mit embedded MPEG 2-Decoder für DVD-Wiedergabe mit bis zu 30 FPS (Frames per Second).

Das Board bietet darüber hinaus integrierte 2D/3D-Grafik und DDR256-SDRAM sowie Smart 5.1 Sechskanal Surround-Sound. Die Anschlussmöglichkeiten bestehen aus USB 2.0, IEEE 1394 und 10/100 Ethernet LAN bis zu ATA/133.

Mit den Abmessungen von 24,5 auf 22 Zentimeter basiert das C3M266 auf dem Micro ATX-Formfaktor. Zwei DDR SDRAM DIMM-Steckplätzen, die bis zu zwei GByte Systemspeicher unterstützen, drei PCI-Steckplätze und ein CNR-Steckplatz stehen zur Verfügung. Es enthält Vias Flitedeck System Management-Suite und Smart5.1 6-Kanal Audio, das durch den Onboard VT1616 Audio-Codec geliefert wird.

Die Flitedeck-Suite bestehe aus Software- und Firmware-Anwendungen und ermöglicht dem Nutzer die Systemkontrolle mittels eines Windows-basierten Managementpakets. Flitedeck kommt mit vier erweiterten Dienstprogrammen: Sysprobe, Missioncontrol, Jetstream und Flashport. Durch diese Tools kann der Anwender das Tuning des Boards vornehmen, ohne sich mit Jumper-Einstellungen auseinandersetzen zu müssen.

Das C3M266 kann über die VPSD Distributions-Partner von Via bezogen werden. Preise nennt das Unternehmen wie üblich nur auf Anfrage.