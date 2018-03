Bluetooth Handy-Headset für 139 Euro

Kabelfreies telefonieren mit dem Handy verspricht jetzt Alan Electronics mit seinem Bluetooth-Headset „Albrecht BT 1000“. Das schnurlose 29 Gramm schwere Kopfhörer-Mikrofonset präsentiert sich – anders als die Mitbewerber – in einem avantgardistischen Design.

Die Bedienung des Albrecht BT 1000 erfolgt über das Headset direkt. Gespräche können am Ohrhörer angenommen und beendet werden. Außerdem soll der Anwender in der Lage sein, am Kopfhörer auch die Lautstärke zu regeln. Ein verstellbarer Ohrbügel sorge für stabilen und gleichzeitig guten Tragekomfort, verspricht der Hersteller. Der Gesprächsradius zum Handy beträgt die Bluetooth-spezifizierten zehn Meter.

Die maximale Dauersprechzeit beziffert die Tochtergesellschaft der italienischen C.T.E. International mit fünf Stunden. Die Standby-Zeit soll bei 70 Stunden liegen. Im Preis von 139 Euro sollen eine Autohalterung mit Ladeschale, Steckernetzteil, Zigaretten Anzünder-Ladekabel und Umhängeband enthalten sein.



Kabelfreies Telefonieren verspricht Alan Electronics mit seinem Blutooth-Headset BT 1000 (Screenshot: ZDNet)



Kontakt:

Alan, Tel.: 06103/94810 (günstigsten Tarif anzeigen)