EU-Gesetz: Hersteller müssen künftig alte Elektrogeräte kostenlos entsorgen

Ausgemusterte Elektrogeräte müssen in der EU ab 2005 von den Herstellern kostenlos eingesammelt und entsorgt werden. Eine entsprechende Richtlinie wurde am Mittwoch in dritter und abschließender Lesung vom Europaparlament verabschiedet. Der Text verpflichtet die EU-Staaten, ein Netz von Sammelstellen auszubauen. Außerdem müssen sie spätestens ab 2006 pro Bürger und Jahr vier Kilo Elektroschrott einsammeln.

Ab dem gleichen Jahr sollen obligatorische Recyclingquoten für alte Computer, Fernseher oder Haartrockner gelten: Diese werden – je nach Gerätetyp – zwischen 50 und 75 Prozent ihres Gewichts liegen. Die Richtlinie sei ein Erfolg für den Umweltschutz und werde außerdem bestehende Wettbewerbsverzerrungen beseitigen helfen, betonte der CDU-Abgeordnete und Berichterstatter Karl-Heinz Florenz. Daher habe sich nach ersten Widerständen zuletzt auch die Industrie kooperativ gezeigt.