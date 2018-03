Lidl: PC mit DVD-Brenner für 1299 Euro

Discounter spart auch an der Beschreibung des Rechners

Lidl bringt sechs Tage vor Weihnachten nochmals einen Discount-PC. Der „Targa Visionary AMD Athlon XP 2600+“ ist allerdings nur wieder regional in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, sowie in Teilen von Hessen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen für 1299 Euro zu haben. Das Modell ähnelt seinen Vorgängermodellen aus den letzten Wochen, ist aber zusätzlich mit einem DVD-Brenner ausgestattet.

Der Rechner kommt mit einem AMD (Börse Frankfurt: AMD) Athlon XP 2600+, Targa Multi Media Bay mit 6 in 1 Card-Reader, ATI Radeon 9500 mit 64 MByte DDR-RAM und einer 120 GByte fassenden Festplatte. Angaben zum Arbeitsspeicher macht Lidl auf seiner erst vor kurzem relaunchten und mit Fehler behafteten Site allerdings nicht: Der Link zu den Details führte am Dienstag morgen ins Leere.

Seit gestern bietet der Aldi-Konkurrent die 3,3 Megapixel-Kamera Nytech DC-3320 3X Zoom für 279 Euro in Baden-Württemberg, Bayern (nicht im Raum Aschaffenburg), Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen an. Ebenfalls nur regional verfügbar sein soll die 1,3 Megapixel Kamera Aipteks Pocket DV II. Mit 149 Euro ist das in Berlin, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein verfügbare Gerät jedoch auch 40 Euro teurer als es der Online-Shop WTN-Online offeriert.

Das 3,3 Megapixle-Gerät Nytech DC-3320 3X Zoom soll über ein Olympus Zoom-Objektiv für dreifachen optischen und zweifachen digitalen Zoom verfügen. Die Aufnahmen kann der Anwender auf dem rückseitigen 1,5-Zoll Farbdisplay kontrollieren und ins Visier nehmen. Ein separater Sucher steht dennoch zur Verfügung.