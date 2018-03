Steuergelder am Neuen Markt verzockt

Bericht: Firma machte mit öffentlichen Mitteln Verluste in Millionenhöhe

Die Krise der Technologieaktien hat manchem Privatanleger ein Vermögen gekostet. Nun ist bekannt geworden, dass auch Steuergelder am Neuen Markt verbrannt worden sind. Nach einem Bericht der morgen erscheinenden „Wirtschaftswoche“ hat die Firma „Start Zeitarbeit NRW“ am Neuen Markt Verluste in Millionenhöhe gemacht.

Das nicht kommerzielle Unternehmen ist mit Steuergeldern gegründet worden und sollte vor allem Arbeitslosen und Behinderten Jobs verschaffen. Zu den Gesellschaftern zählen laut dem Bericht unter anderem das Land Nordrhein-Westfalen, der DGB, Arbeitgeberverbände und der Deutsche Städtetag.

Erst vor wenigen Tagen hat der Bundesrechnungshof aufgedeckt, dass mit Steuergeldern unnötige Hardware angeschafft worden ist. Weitere Millionen wurden für ein neues Fahndungs-Ermittlungssystem des BKA verschwendet. Die Arbeit der EDV-Experten ist bis heute nicht abgeschlossen, hat bislang rund 40 Millionen Euro verbraucht und soll nun eingestellt werden.