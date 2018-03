Es steht fest: Ricke wird neuer Telekom-Chef

Nun steht es fest: „In seiner heutigen Sitzung hat der Aufsichtsrat der Deutschen Telekom (Börse Frankfurt: DTE) Kai-Uwe Ricke einstimmig mit Wirkung zum 15. November 2002 zum neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt“. Dies hat die Deutsche Telekom vor wenigen Minuten offiziell mitgeteilt. Damit ist die monatelange Debatte um die Nachfolge von Ron Sommer beendet.

Helmut Sihler hatte im Juli nach Beschluß des Aufsichtsrates die Geschäfte für maximal sechs Monate übernommen. Am morgigen Freitag kann er also abtreten. Mit Ricke tritt nun der Mann in Sommers Fußstapfen, der bereits vor fünf Monaten als heißer Kandidat galt. Externe Spitzenmanager waren offensichtlich nicht bereit, das schwere Erbe zu übernehmen: Sowohl die Vorstände von Infineon (Börse Frankfurt: IFX) als auch von Philips hatten das Angebot in den letzten Wochen abgelehnt.

Auch Ex-Bertelsmann-Chef Thomas Middelhoff war für einige Zeit im Gespräch. Zu den weiterne Kandidaten, die absagten, zählen Ex-VW-Chef Ferdinand Piëch, der Post-Vorstandsvorsitzende Klaus Zumwinkel und der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Werner Müller.

Zuletzt waren an der Suche nach dem neuen Telekom-Chef Headhunter beteiligt. angesetzt: Die Kölner Personalberatungsgesellschaft IFP bestätigte Ende Oktober auf Anfrage, von der Telekom mit der Kandidatensuche beauftragt worden zu sein. Mögliche Namen wollte Geschäftsführer Jörg Will damals allerdings nicht nennen.