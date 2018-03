CeBIT bestätigt Kürzung auf sieben Tage

Die CeBIT macht den Spekulationen ein Ende: Die weltgrößte IT-Messe wird ab dem Jahr 2004 nur noch sieben Tage dauern. Das haben Ausstellervertreter, der Bitkom (Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien), und Deutsche Messe in Hannover auf der Sitzung des CeBIT-Messeausschusses beschlossen.

Damit wurden Meldungen von Ende Oktober bestätigt, wonach die Messe wieder um einen Tag verkürzt werden soll. „Mit dieser Entscheidung wird den Wünschen der Aussteller Rechnung getragen, die Kosten des Messeauftritts zu reduzieren“, ließ die Messe jetzt verlauten. Die CeBIT 2004 soll von Donnerstag, 18., bis Mittwoch, 24. März, stattfinden.

Auf die CeBIT 2003 habe die Entscheidung keine Auswirkung, da der Termin bereits weltweit kommuniziert worden sei. Sie dauere acht Tage und findet wie angekündigt von Mittwoch, 12., bis Mittwoch, 19. März, statt. Die Angebotsschwerpunkte sind „IT Equipment & Systems“, „Telecommunications & Networks“, „Software & Services“, „HR -Human Resources, Automatic Data Capture“, „IT Security & Card Technology“, „Banking Technology & Financial Services“ sowie „future parc – business meets research and new technologies“ und „CeBIT Job & Career Market“. Aktuelle Themen der kommenden CeBIT sind unter anderem Breitbandkommunikation, mobile Kommunikation und drahtlose LANs, IT-Sicherheit, Speichersoftware und E-Government.