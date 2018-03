Auerswald bringt Telefonanlage mit eingebautem DSL-Modem

Ab sofort gibt es von der Firma Auerswald die Telefonanlage Compact 2104 DSL, in der ISDN und DSL-Modem schon drin stecken. Der Käufer spart sich damit nicht viel Platz an der Wand, sondern auch noch Geld. Allein das DSL-Modem kostet bei der Telekom 120 Euro. Mit gleichzeitiger Bestellung eines T-ISDN XXL-Anschlusses kann man die Anlage für unter 200 Euro bekommen.

Die Anlage verfügt nach Angaben des Herstellers über Anschlüsse für insgesamt vier Nebenstellen und kann per USB an den PC angeschlossen werden. Über diese USB-Verbindung werden die ISDN- und DSL-Funktionen genutzt und die Anlage konfiguriert. Ein eingebauter Least Cost-Router sucht bei jeder Wahl den günstigsten Telefonanbieter raus. Wenn der Anrufer die Rufnummer übermittelt, wird diese Information dank CLIP-Funktion an die Nebenstellen durchgereicht. Telefone mit SMS-Funktion werden von der Anlage ebenfalls unterstützt.