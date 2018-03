Google zeigt zukünftige Technik

Einen Blick auf die Technologie von morgen gibt jetzt die Suchmaschine Google seinen Besuchern. In der Rubrik Google Labs können die User eine Vielzahl von neuen Funktionen testen, die sich noch im Forschungsstadium befinden.

So kann der Onliner beispielsweise innerhalb der Suchtreffer per Tastatur ohne Maus navigieren und bestimmte Begriffe in einem Glossar nachschlagen. Außerdem in der Mache: Sprachsuche (Voice Search). Der Anwender ruft per Telefon einen Google-Sprachserver an. Hier formuliert der Surfer die Frage, um bestimmte Informationen zu finden. Kurze Zeit später sollen die Ergebnisse im Web präsentiert werden. Der Dienst scheint sehr gefragt, da die Server meistens überlastet sind.