Wiederherstellung verlorener E-Mails nach einem Exchange-Server-Absturz

Dies erfuhren wir, als wir vor kurzer Zeit wieder einmal Peter besuchten, einen Exchange-Administrator, der kürzlich unter einem Stromausfall und mehreren Systemfehlern zu leiden hatte, wodurch sein Exchange-Server abstürzte und seine Datenbanken beschädigt wurden.

Aus diesen Erlebnissen hat Peter gelernt, dass zwei aufeinander folgende Stromausfälle so sehr an einer Unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) zehren können, dass einem Exchange-Server keine Zeit mehr bleibt, ordnungsgemäß herunterzufahren. Er entdeckte außerdem, dass sein Backup-Programm ihm während eines kompletten Backups keine kontinuierlichen Transaktionslogs lieferte. In der Konsequenz bedeutete diese Unterbrechung in den Transaktionslogs, dass er, für den Fall dass sich ein Tape mit einem kompletten Backup als fehlerhaft erwies, die Daten nicht vollständig wiederherstellen konnte.

Peter führt jetzt also jeden Abend ein komplettes Backup seiner Exchange-Datenbanken durch und sucht nach einer etwas ausdauernderen USV. Er entwickelt auch ein Script, dass gemeinsam mit der USV während eines Stromausfalls ein ordnungsgemäßes Herunterfahren seines Exchange-Servers einleiten soll.

Trotzdem kommt das Thema der beschädigten Datenbanken zu einem Happy End. Im Weiteren sehen wir, wie Peter es geschafft hat, durch die folgenden Schritte seine gesamten Daten wiederherzustellen: