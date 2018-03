D1: GPRS wird für zwei Monate billiger

Das mobile Surfen wird für Kunden von T-Mobile in den kommenden zwei Monaten billiger: Im April und Mai verzichtet D1 auf die Berechnung übertragenen Datenmenge. Egal wie lange GPRS-Kunden auf dem Portal von T-Mobile surfen, sie müssen nur die Grundgebühr zahlen.

Das Angebot gilt für alle Company- und GPRS-Tarife, sowie in allen Telly und Protel-Tarifen, auch für solche, die vor dem 1. Februar abgeschlossen wurden. Die monatlichen Grund- und Abonnementspreise bleiben während des Aktionszeitraums unverändert. Für den mobilen Download von Anwendungen wie Spielen, Logos oder Klingeltönen fallen die üblichen Servicepreise an, das Herunterladen selbst soll kostenlos sein. Für Internet-Anwendungen über ein GPRS-Handy in Verbindung mit einem PDA oder Laptop werden allerdings die üblichen Entgelte berechnet.

Derzeit fallen pro angefangenem Datenblock von zehn KByte 29 Cent an. Außerdem muss eine Tagespauschale von nochmals 29 Cent entrichtet werden. T-Mobile hat eine Übersicht seiner aktuellen GPRS-Tarife im Web hinterlegt.

Vor kurzem hatte T-Mobile seine GPRS-Tarife reformiert: Ab Juni fällt der Tages-Nutzungspreis bei „Basic