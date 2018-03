Lidl teilt die Republik

Lidl bietet diese Woche einen neuen Discount-PC in zwei Versionen an: Neben dem bereits vor wenigen Tagen beschriebenen Rechner gibt es nun auch eine „Ost-Version“ für deutlich weniger Geld. Allerdings ist Werbung für die billigere Variante zum Teil auch im Westen der Republik gesichtet worden, so angeblich im Kölner Raum sowie in der Eifel.

Wie unschwer zu erkennen ist, verfügt der um 300 Euro billigere PC über einen langsameren Prozessor, eine nur halb so große Festplatte, ein anderes Mainboard und einen anderen RAM-Hersteller. DVD- und CD RW-Laufwerk sind indes gleich. Eine Firewire-Schnittstelle sucht man beim Ost-PC allerdings vergebens.

Lidl bringt seinen PC genau zwischen den Angeboten von Plus und Aldi: Ein neuer Discount-Rechner soll, wenn man den Angaben in einschlägigen Foren glauben darf, am 27. März bei Aldi-Nord und ab 28. März bei Aldi-Süd erhältlich sein. Plus hat seit vergangener Woche einen Discount-PC für 999 Euro im Angebot (ZDNet berichtete).

In der Ausstattung unterscheidet sich der Ost-Rechner deutlich vom West-Angebot: