Microsoft: 20 Spiele zum Start der X-Box

Microsoft (Börse Frankfurt: MSF) hat eine Liste von Spielen veröffentlicht, die zum Start der X-Box in Europa erhältlich sein sollen. Zu den Games gehören unter anderem Amped: Freestyle Snowboarding, Blood Wake, Dark Summit, Dead or Alive 3, NBA Live 2002, NHL 2002, und Transworld Surf.

Alle genannten Spiele sollen zum Starttermin am 14. März erhältlich sein. Die Konsole ist vergangene Woche in Japan an den Start gegangen (ZDNet berichtete).

Gates kündigte vor Hunderten Jugendlichen an, die X-Box läute ein „sehr, sehr langes Engagement“ von Microsoft auf dem milliardenschweren Markt für Videospielkonsolen ein. Für Microsoft ist die X-Box der erste Ausflug in die Welt der Videospielhardware. Bislang stellte das Unternehmen nur Spielesoftware her. Die Premiere in Japan wurde in der Branche mit besonderer Spannung erwartet, da sich Microsoft damit auf den Heimatmarkt der Konkurrenten Sony (Playstation2) und Nintendo (Gamecube) wagt.

Zudem ist Japan der zweitgrößte Videospiel-Markt der Welt. Für die X-Box ist es das erste Übersee-Debüt nach dem Marktstart in den USA im vergangenen November. In Europa kommt die X-Box am 14. März offiziell in den Handel. Einzelne Geräte werden aber schon seit Weihnachten verkauft.

Bereits auf der Comdex präsentierte Bill Gates den Einsatz der Spielekonsole. ZDNet bietet Videomitschnitte der wichtigsten Reden, darunter den X-Box-Beitrag.

