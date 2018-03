Gerücht: Erster Smartphone-Jornada da

Schon lange brodelt in diversen Foren die Gerüchteküche um den Jornada 928. Der Neuling der PDA-Serie von Hewlett-Packard (HP; Börse Frankfurt: HWP) wird in diesen Tagen auf der 3GSM World in Cannes vorgestellt. Laut unternehmensnahen Quellen soll der Pocket PC mit einem GSM/GPRS-Modul ausgestattet sein. Der PDA soll wie seine Vorgänger auch mit dem Microsoft (Börse Frankfurt: MSF) Betriebssystem Pocket PC 2002 laufen und im 900 und 1800 MHz GSM-Netz funken können. Der Hersteller will das Gerät im Sommer für 999 Euro auf den Markt bringen.

Für die GPRS-Technologie wird den Angaben zufolge Texas Instruments ARM7/ARM9-Prozessor eingesetzt. Der PDA verfügt zudem über 32 MByte Flash ROM, 64 MByte RAM sowie ein 16-Bit 3,5-Zoll großes Farb-TFT mit 240 mal 320 Pixel. Auch ein Compact Flash Type I-Slot gehört angeblich zu den Ausstattungsmerkmalen.

Das 137 auf 77,8 auf 16,7 Millimeter große Gerät wiegt 184 Gramm und soll durch einen Lithium-Polymer-Akku mit Strom versorgt werden. Die Batterien soll für 180 Minuten Sprechzeit und 170 Stunden Standby ausreichen.



Der Pocket PC Jornada 928 soll mit einem GSM/GPRS-Modul ausgestattet sein (Foto: HP)



