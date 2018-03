Bahn kauft Steuerungstechnik von Vodafone

Nach monatelangem Feilschen übernimmt die Deutsche Bahn AG die Steuerungstechnik-Firma Arcor DB Telematik für einen Milliardenbetrag ganz.

Wie der britische Mobilfunkkonzern Vodafone am Freitag in London mitteilte, kauft die Bahn für 1,15 Milliarden Euro (2,25 Milliarden Mark) die Anteile der Vodafone-Tochter Arcor an der Arcor DB Telematik GmbH. Das komplizierte Geschäft, dem noch die Aufsichtsbehörden zustimmen müssen, soll den Weg für einen Verkauf der Festnetz-Telefonfirma Arcor frei machen.

Vodafone will sich von dem Unternehmen trennen, da die Briten ganz auf Mobilfunk setzen. Nach Angaben der Bahn hat die neu ausgegründete Firma mit Sitz in Frankfurt am Main 3700 Mitarbeiter, die von Arcor kommen.

Das Unternehmen wird für Betrieb und Instandhaltung der Kommunikationsanlagen in Stellwerken und den Betrieb eines digitalen Zugfunks zuständig sein. Den auf Arcor DB Telematik entfallenden Umsatz-Anteil bei Arcor bezifferte die Bahn im abgelaufenen Jahr mit 450 Millionen Euro, etwa einem Viertel des Gesamtumsatzes. Arcor soll demnach auch weiter für Sprachtelefon- und Internet-Dienste der Bahn zuständig sein.

Vodafone hatte im Jahr 2000 nach einer spektakulären Übernahmeschlacht den Düsseldorfer Traditionskonzern Mannesmann übernommen. Bald darauf hatte Vodafone-Chef Chris Gent angedeutet, nicht mehr an dem 74-prozentigen Arcor-Anteil festhalten zu wollen. Die Bahn betonte dagegen am Freitag, sie wolle ihren 18-Prozent-Anteil an dem Unternehmen behalten.

