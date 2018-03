Versicherung per Web im Vormarsch!!!

60 Prozent aller Versicherungsabschlüsse im Internet sind mit einem Wechsel des Versicherungsanbieters verbunden. Das hat eine Studie von Speedfacts ergeben, für die in diesem Monat über 2000 deutsche Surfer befragt wurden.

Immerhin hat das Web im vergangenen Jahr erheblich an Bedeutung für die Versicherungswirtschaft gewonnen: Hatten im Oktober 2000 noch vier Prozent aller deutschen Surfer einen Versicherungsabschluss im Internet vollzogen, so sind es im Januar 2002 bereits zehn Prozent. Parallel verläuft auch die Entwicklung des Webs als Informationsquelle zum Thema Versicherungen: Fast die Hälfte der Befragten haben sich inzwischen schon einmal online über Versicherungen informiert, im Oktober 2000 waren es noch kaum 30 Prozent.

60 Prozent der Befragten, die in den letzten zwölf Monaten im Web eine Versicherung abgeschlossen haben, geben an, dass der Abschluss mit einem Wechsel des Versicherungsanbieters verbunden war. Bei zwölf Prozent war der im Internet vollzogene Abschluss hingegen der erste überhaupt. Also sind gerade einmal 28 Prozent jener Klientel ihrem alten Anbieter treu.

Die Begründungen für den Wechsel der Versicherung fallen dabei einheitlich aus: In fast allen Fällen war das Angebot des Anbieters im Internet günstiger als die laufende Versicherung beim alten Anbieter. Die Internet-Klientel ist laut der Studie in mancher Hinsicht besser über Versicherungen informiert als Offline Kunden und weist im Gegensatz zu jenen vermutlich auch eine geringere Bindung an einzelne Marken auf. Preisvorteile wirken sich deshalb im Internet stärker als im Offline-Geschäft aus, wo der Versicherungsagent oft die einzige Informationsquelle darstellt.

Kontakt:

Speedfacts, Tel.: 069/742276-15 (günstigsten Tarif anzeigen)