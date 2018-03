Preisradar: Interne 16-fach DVD-Laufwerke

Kein Zweifel: Das Thema DVD wird Weihnachten 2001 eine wichtige Rolle spielen. Unter den Baum kommen DVD-Player, DVD-Filme und DVD-Laufwerke für den Computer. Nachdem wir in den letzten Wochen DVD-Player unter 600 Mark und Kino-Highlights auf DVD verglichen haben, sind in dieser Woche die DVD-Laufwerke für den PC an der Reihe. Alle Informationen rund um das Thema DVD finden Sie in unserem DVD-Channel.

Wer seinen PC mit einem DVD-Laufwerk ausstattet, schlägt gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Die Geräte können allesamt auch normale CDs abspielen, ersetzen also ein CD-Rom-Laufwerk komplett und können zudem DVDs lesen, die bis zu 17 GByte Daten enthalten können. Wenn man dann noch eine Grafikkarte mit TV-Out Ausgang im Rechner hat, kann man Kino-Filme auf den Fernsehschirm bringen und bequem vom Sofa aus ansehen.

Konnte man bisher DVDs im eigenen PC nur lesen, rückt das Brennen langsam in greifbare Nähe. Mittlerweile sind Brenner mit zweifacher Geschwindigkeit für unter 1500 Mark zu haben. DVD-Brenner gibt es unter anderem von Freecom, von Hewlett Packard, von Panasonic, von Panasonic und von Philips. Das Brennen ist bei einer DVD aber nur der letzte Schritt, erst muss die Scheibe mit Menüs und allem drum und dran erstellt werden. Hierfür ist eine gute Software notwendig. ZDNet hat kürzlich DVD-Authoring-Software getestet.

Aktuelle Preise für DVD-Laufwerke finden Sie mit der Echtzeit-Preissuche bei Sm@rtShopper.



Übersicht DVD-Laufwerke (Preise in Mark)

Acer DVP-1648A AOpen DVD 1648 ASUS DVD-E616 Cyberdrive DM 166D Pioneer DVD-A06SW

Alternate



209



179



189



179



229



Avitos



219



189



189



–



239



Computercompany



–



–



170



168



–



Computeruniverse



209



205



173



–



249



CSD Computer



199



–



199



–



–



CSM Online Shop



209



–



–



–



–



Mix Computer



205



185



190



165



225



(Tagespreise, gerundet. Änderungen und Irrtümer vorbehalten)

