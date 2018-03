Aldi Nord per WAP erreichbar

Nachdem Anfang Mai Aldi Süd per WAP erreichbar war, sind jetzt auch Angebote von Aldi Nord von überall mobil abrufbar. So können alle Sonderangebote der Filialen im Norden Deutschlands, die jeweils einmal in der Woche angeboten werden, per Knopfdruck über ein mobiles WAP-fähiges Endgerät wie Handy oder PDA abgerufen werden. Entwickelt und realisiert wurde dies von dem Würzburger Firma Moon.

Unter der Adresse wap.aldi.de kann der Kunde zwischen den Nord und Süd Filialen des Discountriesen wählen und die Sonderangebote aufrufen.

Durch Anklicken eines bestimmten Artikels können außerdem noch Detailinformationen über das Produkt abgefragt werden. Angaben über Größe und Farbe bestimmter Kleidungsstücke sind somit per WAP-Handy vorab zu erfahren. Damit mobile Aldi-Kunden die nächstgelegene Aldi-Filiale ausfindig machen können, werden durch Eingabe der ersten beiden Ziffern der Postleitzahlen alle in dieser Region befindlichen Filialen angezeigt.

