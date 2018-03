Sony präsentiert Digicam für Einsteiger

Der Elektronikkonzern Sony (Börse Frankfurt: SON1) hat mit der Cybershot DSC-P20 eine Digicam für Einsteiger angekündigt. Die Kamera mit maximal 1,3 Megapixeln (1280 x 960 Bildpunkte) Auflösung soll ab August 2001 für 799 Mark im Handel erscheinen. Das 187 Gramm schwere Gerät besitzt laut Hersteller ein Objektiv mit einer Brennweite von 42 Millimetern mit einer Lichtstärke von F 4,5.

Aufwarten kann die 12,3 x 6,2 x 4,6 Zentimeter große Kamera nur mit einem Dreifach-Digitalzoom. Sowohl zur Motivauswahl als auch für eine kleine Vorschau kann der Anwender das rückwärtige 1,5 Zoll Farb-LCD mit 123.000 Pixeln benutzen.

Integriert ist laut Sony außerdem ein Blitz, der rote Augen vermeidet und im Bereich von 0,3 bis drei Metern funktioniert. Blende und Verschlusszeit soll entweder automatisch gesteuert oder auch manuell gewählt werden können. Die Digicam arbeitet bei Lichtempfindlichkeiten von ISO 100, 200 und 400. Datum und Uhrzeit werden im Foto festgehalten.

Mit einem 128 MByte Memory Stick lassen sich im Videomodus MPEG EX bis zu 90 Minuten bewegte Bilder ohne Ton aufzeichnen. Im Lieferumfang ist allerdings nur ein dürftiger vier MByte Memory Stick enthalten. Standard bei den meistens Digicams wie Kodak und Olympus sind acht MByte Speicher (ZDNet berichtete). Der Anwender kann die Formate „.jpeg“, „.tiff“, „.gif“, „.mpeg“, „.dcf“, „.dpof“ und „.efix“ auf dem Stick speichern. Übertragen werden die Bilder entweder per integriertem USB-Interface oder via Memory Stick.

Strom bekommt die DSC-P20 entweder durch zwei Mignon-Batterien oder alternativ über einen optionalen Lithium-Akku.

Zum Lieferumfang gehören neben der Kamera und dem vier MByte großen Memory Stick, zwei Batterien, ein USB-Kabel sowie ein Softwarepaket.

Kontakt:

Sony, Tel.: 0221/5370