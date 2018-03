Groupware I-Office 2000 für Linux in Deutsch

Das Linux-Haus Stuttgart bietet die Groupware I-Office 2000 in der Version V2.40 für Linux der Firma Neo Japan nun auch in Deutschland an. Das Tool arbeitet mit zwölf Applikationen, wie sie auch von Notes oder Outlook bekannt sind. Eine kostenlose 60-Tage Demoversion für Red Hat 5.x/6.x/7.x und Suse-Linux ab Version 6.2 steht zum Download bereit.

Die Version 2.40 bietet einen Terminplaner, Mail, Ressourcen-Reservierung, To Do-Liste, Adress-Buch, Zeitnachweis, Schwarzes Brett, Dokumentenverwaltung und andere Anwendungen.

Lizenzen für die Groupware können Unternehmen ab fünf Arbeitsplätze (442 Mark) bis unlimitiert (11.089 Mark) beim Linux-Haus erwerben.

Kontakt:

Linux-Haus Stuttgart, Tel.: 0711/2851905 (günstigsten Tarif anzeigen)