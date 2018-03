Creative D.A.P Jukebox bei Lidl

Creative ist eine Kooperation mit dem Lebensmittel-Discounter Lidl eingegangen. Demnach wird die Einzelhandelskette ab dem 23. April in ausgewählten Regionen im Bundesgebiet die Creative D.A.P Jukebox anbieten. Sie steht zu einem Preis von 799 Mark im Laden und ist sowohl im Lieferumfang als auch der Ausstattung identisch mit der aktuell bekannten Version, so Creative.

Anfang März hatte Creative den Preis für seine Jukebox von 1199 auf 999 Mark reduziert. Seit Anfang November 2000 bietet das Unternehmen die Jukebox in Deutschland an: Es handelt sich dabei um einen Digital Audio Player in der Größe eines tragbaren CD-Spielers. Die integrierte sechs GByte große Festplatte kann etwa 2000 Songs (mit jeweils drei Minuten Spieldauer) in CD-naher Klangqualität speichern. Mit Hilfe der ID3-Tag-Technologie lassen sich die einzelnen Songs und CDs nach Kriterien wie Alben, Interpreten oder Musikrichtung strukturiert ablegen. Eine Vielzahl von Anschlüssen und die Wiedergabemöglichkeit von Environmental-Audio-Effekten (EAX) runden die technischen Features ab.

Ein acht MByte großer DRAM-Buffer kann bis zu fünf Minuten Audio-Daten aufnehmen und sorgt so für unterbrechungsfreien Sound. Mittels USB-Schnittstelle kann dieser vom oder zum PC übertragen werden.

Die Jukebox kann sowohl bestehende digitale (MP3 und WAV) als auch künftige Audioformate (beispielsweise WMA und AAC) abspielen. Die multiple Codec-Unterstützung ermöglicht es Jukebox-Anwendern ferner, ihre Geräte an geplante Normen für die Audiokompression wie Digital Rights Management (DRM) und Secure Digital Music Initiative (SDMI 2.0) anzupassen.

Kontakt:

Creative Labs, Tel.: 089/9928710 (günstigsten Tarif anzeigen)