Terratec bringt mobilen MP3-CD-Player

Hannover – Terratec wird auf der CeBIT einen tragbaren MP3-CD-Player mit dem Namen „M3PO go“ vorstellen. Neben üblichen Audio-CDs soll der neue Player auch CD-Rs, CD-RWs und Multisession-CDs abspielen und so MP3-CDs mit bis zu 20 Stunden Musik wiedergeben können.

Ein elektronisches 50-Sekunden-Anti-Shock-System liest innerhalb von sechs bis acht Sekunden genug Daten für 50 Sekunden Musik ein und soll so verhindern, dass der Player bei Erschütterungen aus dem Takt kommt. Während der Motor des Players bei Erschütterungen schneller dreht, steht er in der in ruhigeren Zeiten still, um Strom zu sparen. Erst wenn der Speicher fast vollständig ausgelesen wurde, läuft die MP3-CD wieder an und füttert den Pufferspeicher mit neuen Daten.

Der M3PO go unterstützt alle MPEG-Audio-Bitraten, Abtastraten sowie variable Bitratenströme.

Terratec M3PO go/ Foto: Terratec

Der M3PO go unterstützt das ID3-Tag