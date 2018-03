Nackte Ehefrau verschont Europa

Virenexperten sehen in verhältnismäßig langer Vorwarnzeit die Ursache

Antiviren-Experten sagen, die Gefahr für europäische Unternehmen, vom „naked wife“-Wurm befallen zu werden, sei mittlerweile stark gesunken. Günstig habe sich die Verbreitungsweise von den USA kommend nach Europa hin ausgewirkt, die den System-Administratoren verhältnismäßig lange Vorwarnzeiten beschert habe.

So berichtet Sophos von zehn bis 15 betroffenen Firmen in Europa. In den USA hatten sich bis Mittwoch abend bereits 68 Firmen infiziert. Allerdings stimmen die Hersteller von Anti-Virensoftware überein, die Anwender sollten weiterhin vorsichtig beim Öffnen von E-Mail-Anhängen sein. „Dieses Ding kann noch immer hochgehen“, sagte der Produktmanager Europa bei McAfee, Jack Clark.

Kontakt:

Trend Micro, Tel.: 089/37479700

Network Associates, Tel.: 089/37070