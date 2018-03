AOL und Psion arbeiten zusammen

Der amerikanische Online-Dienst AOL (Börse Frankfurt: AOL) setzt auf Mobilität für seine amerikanischen Kunden. PDA-Hersteller Psion will für amerikanische Besitzer hauseigener PDA-Geräte den Zugriff auf AOL-Dienste ermöglichen. Als Gegenleistung passt der Internet-Provider die Funktionen E-Mail, Chat und Instant Messaging an die Geräte von Psion an.

Bereits Mitte 1999 (ZDNet berichtete) vereinbarte der Online-Dienst ein ähnliches Abkommen mit 3Com, um auch über den Palm Pilot seinen E-Mail-Service anbieten zu können.

Benutzer von Psion-PDAs sollen entweder über ein Modem oder Handy auf die AOL-Dienste zugreifen können. Vorteil dieser Handheld-Geräte ist eine kleine Tastatur, womit die Daten in eingegeben werden können.

