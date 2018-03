Demnächst Girokonten bei First-E

Die Internet-Bank First-E hat sechs Monaten nach ihrem Start europaweite mehr als 130.000 Kunden, hierzulande sind es 50.000. Die Bank kündigte an, zum Jahreswechsel ihr Produktportfolio auszubauen und ein Girokonto mit Guthabenverzinsung und einer Maestro-Debitkarte auch in Deutschland anzubieten. Kontoinhaber können rund um die Uhr ihre Bankgeschäfte tätigen und haben zudem die Möglichkeit, an insgesamt 560.000 Geldautomaten weltweit Bargeld abzuheben.

Die Bank garantiert bis zum 31. März 2001 einen Zins von sechs Prozent. Die Zinsgutschriften erfolgen wie bisher zum Ende des Monats. Dadurch wird der Zinseszins-Effekt zum Vorteil des Anlegers nicht erst zum Jahresende, sondern alle 30 Tage wirksam.

Hinter First-E steht die französische „Banque d’Escompte“ mit einem eingezahlten Stammkapital von 37,5 Millionen Euro. Die Verzinsung ist auf eine maximalen Einlagenhöhe bis zu 100.000 Euro begrenzt. Bei der Anmeldung entfällt für Neukunden das umständliche Post-Ident-Verfahren, wenn sie statt dessen eine Strom- und Telefonrechnung im Original beilegen (ZDNet berichtete). Für Kontoführung und Inlands-Überweisungen fallen keine Gebühren an.

Kontakt:

First-E, E-Mail: Kundenservice@first-e.com