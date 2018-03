Zet.net kauft sms-kostenlos.de

Die Münchner Zet.net AG hat die Übernahme von sms-kostenlos.de erklärt. Die Site ist ein Anbieter von Gratis-Kurzmitteilungen an Handys.

Der Gründer von sms-kostenlos.de, Mike Paßmann, 25, betreut künftig innerhalb der neuen Unternehmensstruktur sms-kostenlos.de verantwortlich weiter und will das Dienstleistungsangebot der Site ausweiten.

Aus der Integration von sms-kostenlos.de in die Zet.net resultiert ein neues Produkt namens Werbe-sms.de. Businesskunden sollen damit per SMS zielgruppengerecht Kunden über die neuesten Produkte, Events oder Angebote informieren können. Der Service soll erstmals auf dem Stand von Zet.net auf der Systems 2000 in München präsentiert werden.

Kontakt:

Zet.net, Tel.: 089/4506520