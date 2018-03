SAP SI: Zeichnungsfrist endet heute

Wer noch Aktien von SAP Systems Integration (SAP SI) zeichnen will, muss sich beeilen: Die Frist endet aufgrund der hohen Nachfrage nicht wie vorgesehen am Freitag, sondern bereits am heutigen Mittwoch. SAP SI zählt mit rund 1200 Mitarbeitern zu den führenden IT-Beratern und Systemintegratoren in Deutschland.

Die Zeichnungsspanne beträgt 16 bis 19 Euro. Unter gemeinsamer Konsortialführung von Commerzbank und Hypo-Vereinsbank werden 8,73 Millionen Aktien zuzüglich eines Greenshoes (Mehrzuteilungsoption) von bis zu 803.000 Aktien zur Zeichnung angeboten. Der Graumarktpreis lag am Mittwoch vormittag bereits bei 39 bis 41 Euro.

Die Veröffentlichung des Emissionspreises ist für den 12. September vorgesehen. Erster Handelstag der SAP SI Aktie am Neuen Markt in Frankfurt Bei der Emmission sollen inländische und internationale institutionelle Investoren sowie Privatanleger in Deutschland bedacht werden. Über die Zuteilung wird nach Ablauf der Zeichnungsfrist auf Basis des gesamten Orderbuchs entschieden.

Kontakt:

SAP SI, Tel.: 03 51/4811444