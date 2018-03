Ebook in Deutschland gestartet

18 Monate nach der Markteinführung in den USA ist das Rocket Ebook nun auch in Deutschland erhältlich. BOL bietet das Gerät für 675 Mark auf seiner Site an. Dazu können sich Ebook-Besitzer kostenlos die exklusiv für den Händler geschriebene Geschichte „Flammen der Hölle“ von Diana Gabaldon kostenlos herunterladen.

BOL bietet rund 500 deutschsprachige elektronische Titel für das Gerät an. Das Ebook hat 16 MByte Speicher. Im Lieferumfang sind dabei: „Die neue deutsche Rechtschreibung“ von Bertelsmann, ein deutsch-englisches Wörterbuch von Pons sowie die Erzählung „Die Verwandlung“ von Franz Kafka. Auf dem Ebook sollen bis zu 50 Titel gleichzeitig Platz haben.

