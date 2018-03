Strato reagiert auf Puretec-Preissenkung

Wenige Tage nach der Offensive von Puretec bietet nun auch Strato internationale Domains ohne Einrichtungsgebühr an. Als monatliche Gebühr fallen 1,98 Mark, also ein Pfennig weniger als bei Konkurrent Puretec, an.

Für österreichische und Schweizer Domains berechnet Strato jeden Monat 7,99 Mark, außerdem zahlen Kunden eine einmalige Einrichtungsgebühr von 199 Mark.

Puretec erklärte inzwischen gegenüber ZDNet, dass die umständliche Beantragung einer „.com“-Domain per Snail-Mail ab sofort entfällt: „Unsere Kunden müssen nicht den Antrag unterschrieben auf dem Postweg zurücksenden“, so United-Internet-Sprecher Michael Frenzel gegenüber ZDNet.

Kontakt:

Puretec, Tel.: 01805/001535