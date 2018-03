MS bringt diese Woche den Pocket PC

Microsoft (Börse Frankfurt: MSF) wird in dieser Woche den lang angekündigten Pocket PC auf den Markt bringen. Am Mittwoch, den 19. April will die Firma in London einen „Pocket PC Launch“ zu Ehren des Palm-Konkurrenten durchführen.

Die Pocket PC-Software war bereits Ende März an Hardware-Hersteller gegangen. Sie besteht aus Windows CE, Version 3.0, einer neuen Benutzeroberfläche und diversen Anwendungen.

Pocket PCs werden von Casio, Compaq (Börse Frankfurt: CPQ) und Hewlett-Packard (HP; Börse Frankfurt: HWP) gefertigt. Nach Informationen von ZDNet wird der Handheld in zwei Versionen angeboten werden: als Billig- und als Profi-PDA.

Kontakt: Microsoft, Tel.: 089/31760