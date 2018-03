SAP-Aktie überspringt 1000 Euro

SAP – Ständiges Aufwärts Potenzial. So könnte man den Namen der süddeutschen Softwareschmiede umdeuten. Am Montag übersprang die Aktie des Unternehmens erstmals die Marke von 1000 Euro – das Papier schloss bei einem Kurs von 1010 Euro, also rund 1975 Mark.

Zum Vergleich: Vor einem Jahr wurde die Aktie von SAP (Börse Frankfurt: SAP) noch mit 300 Euro bewertet, vor drei Jahren hatte sie erstmals die Marke von 100 Euro übersprungen.

Kontakt:

SAP, Tel.: 06227/747474