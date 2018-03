Deutsche Bank will Netcologne groß rausbringen

Die Deutsche Bank will den lokalen Telefonanbeiter Netcologne zu einem „ernstzunehmenden Telekom-Konkurrenten“ aufpäppeln. Das berichtet das Nachrichtenmagazin „Focus“.

Das Telekommunikationsunternehmen soll solange Finanzsspritzen erhalten, bis es Fernsehkabelanschlüsse und Festnetztelefonate anbieten kann. Dann solle der Kampf gegen den Marktbeherrscher Deutsche Telekom (Börse Frankfurt: DTE) aufgenommen werden.

Zunächst solle die Deutsche-Bank-Tochter DB Investor das komplette Fernseh-Kabelnetz in Nordrhein-Westfalen übernehmen. Danach wolle man das Kabelnetz im Regierungsbezirk Köln ausgliedern und an Netcologne weitergeben. Netcologne und DB Investor haben sich gemeinsam um das Breitband-Kabelnetz der Deutschen Telekom in Nordrhein-Westfalen bemüht.

Kontakt: Netcologne, Tel.: 0221/2222800