Neue T-Aktie kostet 39,50 Euro

Nachfrage doppelt so hoch wie Angebot





Ron

Sommer

Der Chef der Deutsche Telekom (Börse Frankfurt: DTE), Ron Sommer, gab den Ausgabepreis für die frischen Aktien

seines Unternehmens bekannt: Die „T-Aktie“ kostet 39,50 Euro.

Am Sonntag erklärte Sommer in Frankfurt am Main, daß insgesamt rund 500 Millionen

Aktien angefordert wurden. 250 Millionen neue Anteilscheine gibt es aber nur.

Der durch die geplatzte Fusion mit der Telecom Italia angeschlagene Vorstandsvorsitzende bejubelte

das Ergebnis des neuerlichen Börsengangs: „Die T-Aktie hat ein zweites Mal ihre

besondere Faszination bewiesen“.

Die Zeichnungsfrist endete am 24. Juni. Am Wochenende wurde der endgültige

Ausgabekurs festgelegt. Der Höchstpreis war im Vorfeld auf 45 Euro begrenzt

worden. Heute notiert die neue Aktie erstmals an der Börse.

Kontakt: Deutsche Telekom, Tel.: 0800/3301000